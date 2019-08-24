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Неймар не будет играть в ПСЖ, пока не определится со своим будущим

Неймар не будет играть в ПСЖ, пока не определится со своим будущим
17:47 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал о шансах Неймара выйти на поле в ближайшем матче парижан в чемпионате Франции.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель оценил шансы форварда Неймара сыграть в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой».

«Неймар здоров, он добился хорошего прогресса в восстановлении от травмы. Он хорошо поработал с командой на этой неделе. Он много и интенсивно трудился, не обращая внимания на посторонние вещи.

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Однако ситуация между ним и клубом остается прежней. Клуб четко обозначил свою позицию: пока ситуация с его будущим не определится, он не сможет играть. Если всё решится к завтрашнему дню, он сможет сыграть с «Тулузой». Этой ситуации уделяется очень много внимания. Разумеется, все это не лучшим образом сказывается на команде», — приводит слова Тухеля RMC Sport.

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Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в чемпионат Испании, где на него претендуют «Барселона» и «Реал».

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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