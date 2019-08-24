Реал может подписать вратаря Эвертона, если Навас покинет клуб

Новости спорта:Голкипер Эвертона Маартен Стекеленбург может перебраться в мадридский Реал.

Реал связался с окружением практически 37-летнего Маартена Стекеленбурга по поводу его возможного трансфера в мадридский клуб, утверждает Football Insider.

Дублер Тибо Куртуа Кейлор Навас может покинуть "сливочных" этим летом, поэтому они ищут нового сменщика для бельгийца.

Стекеленбург в этом сезоне является только третьим вратарем Эвертона после Джордана Пикфорда и Йонаса Лессля. С момента перехода к "ирискам" в 2016 году Маартен наиграл за них 28 матчей.

На протяжении карьеры Стекеленбург выступал за Аякс, Рому, Саутгемптон, Фулхэм и Монако. Также в его активе 58 матчей за сборную Нидерландов.

Приоритетным вариантом для Реала остается опытнейший Пепе Рейна из Милана. При этом тренер команды Зинедин Зидан уверяет, что Кейлор Навас хочет играть за Реал и не думает уходить.