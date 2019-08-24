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Реал может подписать вратаря Эвертона, если Навас покинет клуб

Реал может подписать вратаря Эвертона, если Навас покинет клуб
20:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер Эвертона Маартен Стекеленбург может перебраться в мадридский Реал.

Реал связался с окружением практически 37-летнего Маартена Стекеленбурга по поводу его возможного трансфера в мадридский клуб, утверждает Football Insider.

Дублер Тибо Куртуа Кейлор Навас может покинуть "сливочных" этим летом, поэтому они ищут нового сменщика для бельгийца.

Стекеленбург в этом сезоне является только третьим вратарем Эвертона после Джордана Пикфорда и Йонаса Лессля. С момента перехода к "ирискам" в 2016 году Маартен наиграл за них 28 матчей.

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На протяжении карьеры Стекеленбург выступал за Аякс, Рому, Саутгемптон, Фулхэм и Монако. Также в его активе 58 матчей за сборную Нидерландов.

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Приоритетным вариантом для Реала остается опытнейший Пепе Рейна из Милана. При этом тренер команды Зинедин Зидан уверяет, что Кейлор Навас хочет играть за Реал и не думает уходить.

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ФК Реал, ФК Эвертон, Футбол, Маартен Стекеленбург, Новости футбола.
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