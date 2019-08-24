Скачать
Суббота, 24.08.2019
Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Олимпиком
Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Олимпиком
Ливерпуль уверенно обыграл Арсенал на "Энфилде"
Ливерпуль уверенно обыграл Арсенал на "Энфилде"
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой
Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой

Участие Месси в матче Барселоны против Бетиса под вопросом

Участие Месси в матче Барселоны против Бетиса под вопросом
21:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси рискует пропустить матч против Бетиса.

В начале августа Лионель Месси получил травму и с тех пор находится в лазарете.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде сообщил, что он не будет рисковать здоровьем 32-летнего футболиста:

"Если Месси не будет готов на все 100%, мы не будем рисковать им против Бетиса", — сказал испанский специалист в интервью AS.

Фенербахче пытается подписать звездного защитника Баварии

Матч Барселона – Бетис во втором туре Примеры состоится на Камп Ноу в воскресенье, 25 августа. Начало игры в 22:00.

Ранее сообщалось, что Барселона не может выиграть без Месси шесть матчей подряд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лионель Месси, Футбол, ФК Бетис, Новости футбола, ФК Барселоны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
02 Ломаченко хочет наказать Лопеса, как Нурмагомедов - Макгрегора
03 Усик отказался от боев с россиянами Поветкиным и Федосовым
04 Свитолина с глубоким декольте встретилась с Майком Тайсоном на вечеринке в Нью-Йорке
05 Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь