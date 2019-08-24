Участие Месси в матче Барселоны против Бетиса под вопросом

Новости спорта:Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси рискует пропустить матч против Бетиса.

В начале августа Лионель Месси получил травму и с тех пор находится в лазарете.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде сообщил, что он не будет рисковать здоровьем 32-летнего футболиста:

"Если Месси не будет готов на все 100%, мы не будем рисковать им против Бетиса", — сказал испанский специалист в интервью AS.

Матч Барселона – Бетис во втором туре Примеры состоится на Камп Ноу в воскресенье, 25 августа. Начало игры в 22:00.

Ранее сообщалось, что Барселона не может выиграть без Месси шесть матчей подряд.