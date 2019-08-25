Ибрагимович позавидовал бы: форвард Арсенала сотворил чудо-гол (Видео)

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09:23 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард Арсенала U-23 Тайрис Джон-Джулз отметился фантастическим голом в матче против Эвертона U-23.

В матче молодежных команд Арсенала и Эвертона, форвард "канониров" Тайрис Джон-Джулз забил прекрасный гол в стиле Ибрагимовича.

На 5-ой минуте матча после длинной передачи из глубины, Джон-Джулз в прыжке пяткой перебросил голкипера соперников.

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Отметим, что Арсенал U-23 несмотря на этот гол не сумел удержать победу, сыграв с Эвертоном в результативную ничью (2:2) 

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Видео, Новости футбола, Тайрис Джон-Джулз.
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