Ибрагимович позавидовал бы: форвард Арсенала сотворил чудо-гол (Видео)

Новости спорта:Форвард Арсенала U-23 Тайрис Джон-Джулз отметился фантастическим голом в матче против Эвертона U-23.

В матче молодежных команд Арсенала и Эвертона, форвард "канониров" Тайрис Джон-Джулз забил прекрасный гол в стиле Ибрагимовича.

На 5-ой минуте матча после длинной передачи из глубины, Джон-Джулз в прыжке пяткой перебросил голкипера соперников.

Frustrating result last night but happy to open my account with this #AFC pic.twitter.com/f6stcqOHMq — Tyreece9 (@tyreecejj9) August 24, 2019

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Отметим, что Арсенал U-23 несмотря на этот гол не сумел удержать победу, сыграв с Эвертоном в результативную ничью (2:2)