Ибрагимович позавидовал бы: форвард Арсенала сотворил чудо-гол (Видео)

В матче молодежных команд Арсенала и Эвертона, форвард "канониров" Тайрис Джон-Джулз забил прекрасный гол в стиле Ибрагимовича.

На 5-ой минуте матча после длинной передачи из глубины, Джон-Джулз в прыжке пяткой перебросил голкипера соперников.

Frustrating result last night but happy to open my account with this #AFC pic.twitter.com/f6stcqOHMq

— Tyreece9 (@tyreecejj9) August 24, 2019