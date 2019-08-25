Игорь Суркис - о дебюте Михайличенко: Чудес не бывает

Новости спорта:Владелец Динамо Игорь Суркис прокомментировал ничью киевлян в игре против Олимпика.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сохраняет позитив, несмотря на осечку в игре с донецким "Олимпиком".

- Это же футбол. Нужно держать голову выше и готовиться к следующим играм. Оступиться может любая команда. Не вижу в этом ничего страшного. Команда находилась в определённом кризисе. Ну не удалось тренерскому штабу в первой же игре одержать победу. Все победы впереди, я в этом не сомневаюсь. Зашёл в раздевалку, поддержал футболистов. Они расстроены, конечно. Во втором тайме они делали всё возможное, чтобы выиграть. Не получилось. Подвело исполнительское мастерство.

Что касается Цыганкова, то он оживает. Вербич оживает. Во втором тайме уже была фланговая, скоростная игра. Было видно, что ребята воспринимают то, что им предлагает тренерский штаб. Но всему своё время. Никто не хотел терять эти два очка. Но пропускать такие мячи... У меня даже нет слов. Нужно продолжать работать дальше.

Чудес не бывает. Они (тренерский штаб - прим.) ведь не волшебники. Невозможно за неделю исправить прошлые ошибки. Футболисты должны начать воспринимать требования, которые предложил новый штаб. Если они это воспримут и будут играть на скоростях, что всегда было присуще "Динамо", а не катание мяча в середине поля, то придут голы, придут победы. Нужно набраться терпения. Мы уже столько терпели, но нужно ещё немного потерпеть.

В первом тайме было видно огромное желание игроков, но они ещё не понимали до конца, что им нужно делать. Играли в тот футбол, который был и при Хацкевиче. Это держание мяча, медленный переход из обороны в атаку. Мы всегда тяжело преодолевали насыщенную оборону. А когда во втором тайме пошла игра через фланги, то мяч стал двигаться быстрее, появились моменты. Был прекрасный момент у Соля, который нужно было реализовывать. Слава Богу, Цыганков забил. Это очень важно для его уверенности. Вы же знаете, что он долго не играл. Думаю, всё будет в порядке, - сказал Игорь Суркис в интервью изданию FootballHub.