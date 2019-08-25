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Воскресенье, 25.08.2019
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"Он не продается": в Бельгии жестко ответили на возможный трансфер украинца

"Он не продается": в Бельгии жестко ответили на возможный трансфер украинца
14:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Руководство бельгийского Гента не собирается продавать украинского нападающего Романа Яремчука в ближайшее время.

Нападающий "Гента" Роман Яремчук не уйдет из бельгийской команды этим летом. Об этом сообщил технический директор клуба Мишель Луважи, сообщает Tele Radio Stereo.

"Трансфер Яремчука в другой клуб? Он не продается", - заявил Луважи. Этим летом интерес к Яремчука приписывали итальянским "Лацио" и "Роме". Также на 23-летнего украинца претендует "Галатасарай".

 В нынешнем сезоне Яремчук сыграл в 8 матчах за "Гент". Украинский нападающий отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Отметим, что контракт Романа с бельгийским клубом истекает в июне 2021 году.

Невероятная точность: Яремчук вновь забил за Гент

Следующий матч "Гент" сыграет 29 августа против "Риеки" в квалификации Лиги Европы. В чемпионате Бельгии "Гент" 1 сентября сыграет с "Серкль-Брюгге".

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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