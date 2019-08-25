"Он не продается": в Бельгии жестко ответили на возможный трансфер украинца

Новости спорта:Руководство бельгийского Гента не собирается продавать украинского нападающего Романа Яремчука в ближайшее время.

Нападающий "Гента" Роман Яремчук не уйдет из бельгийской команды этим летом. Об этом сообщил технический директор клуба Мишель Луважи, сообщает Tele Radio Stereo.

"Трансфер Яремчука в другой клуб? Он не продается", - заявил Луважи. Этим летом интерес к Яремчука приписывали итальянским "Лацио" и "Роме". Также на 23-летнего украинца претендует "Галатасарай".

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл в 8 матчах за "Гент". Украинский нападающий отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Отметим, что контракт Романа с бельгийским клубом истекает в июне 2021 году.

Следующий матч "Гент" сыграет 29 августа против "Риеки" в квалификации Лиги Европы. В чемпионате Бельгии "Гент" 1 сентября сыграет с "Серкль-Брюгге".