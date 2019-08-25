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Звездный португальский футболист расторг контракт с турецким грандом

Звездный португальский футболист расторг контракт с турецким грандом
15:46 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игрок сборной Португалии Рикарду Куарежма покидает турецкий Бешикташ.

Вингер "Бешикташа" Рикарду Куарежма расторг контракт с клубом. Об это сообщает официальный сайт стамбульского гранда.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Предполагается, что 35-летний португалец покинул "Бешикташ" из-за конфликта с президентом клуба.

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Куарежма ранее выступал за "Бешикташ" с 2010 по 2012 год, после чего вновь вернулся в клуб в 2015-м. На его счету 38 голов и 78 ассистов в 227 матчах в футболке "орлов".

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Вместе с командой Рикарду выиграл два чемпионата Турции (2016, 2017) и один кубок страны (2011).

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ФК Бешикташ, Футбол, Новости футбола, Рикардо Куарежма.
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