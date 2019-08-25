Звездный португальский футболист расторг контракт с турецким грандом

Новости спорта:Экс-игрок сборной Португалии Рикарду Куарежма покидает турецкий Бешикташ.

Вингер "Бешикташа" Рикарду Куарежма расторг контракт с клубом. Об это сообщает официальный сайт стамбульского гранда.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Предполагается, что 35-летний португалец покинул "Бешикташ" из-за конфликта с президентом клуба.

Куарежма ранее выступал за "Бешикташ" с 2010 по 2012 год, после чего вновь вернулся в клуб в 2015-м. На его счету 38 голов и 78 ассистов в 227 матчах в футболке "орлов".

Вместе с командой Рикарду выиграл два чемпионата Турции (2016, 2017) и один кубок страны (2011).