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Монако упустил победу над Нимом, выигрывая по ходу матча в два гола (Фото)

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Монако упустил победу над Нимом, выигрывая по ходу матча в два гола (Фото)
18:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Монако

Новости спорта:Монако продолжает терять очки в чемпионате Франции по футболу.

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. Итоговый счёт матча — 2:2.

Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в обеих голевых комбинациях своей команды. На 39-й минуте встречи 23-летний хавбек отдал мяч на Генри Оньекуру, а уже тот ассистировал Исламу Слимани.

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На 45+1-й минуте россиянин отпасовал на Виссама Бен-Йеддера, тот отдал передачу Желсону Мартиншу. Португалец пробил, его удар был заблокирован, но первым на добивании оказался Бей-Йеддер. Удар форварда стал результативным.

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После перерыва против хозяев сыграло удаление их защитника Жемерсона на 55-й минуте. Гости воспользовались численным преимуществом на 70-й и 82-й минутах. В первом случае забитым мячом отметился Ромен Филиппото, а во втором — Кевен Данке.

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Футбол, ФК Монако, Чемпионат Франции, Новости футбола, ФК Ним.
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