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Левандовски: У меня есть потенциал для роста

Левандовски: У меня есть потенциал для роста
18:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Польский форвард Баварии Роберт Левандовски прокомментировал свой хет-трик в ворота Шальке.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу со счётом 3:0 в выездном матче 2-го тура немецкой Бундеслиги с гельзенкирхенским «Шальке-04». 31-летний поляк оформил хет-трик.

«Всегда могу играть ещё лучше, у меня есть потенциал для роста. В каждом сезоне я сам могу сделать что-то особенное, но стараюсь помогать команде. В одиночку матч не выиграть, но вместе с командой выигрываешь титулы.

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Всегда стараюсь забивать независимо от того, кто наш соперник. Бундеслига — непростой чемпионат, нужно быть в отменной физической форме, нужно всегда быть готовым», — приводит слова Левандовского пресс-служба мюнхенцев.

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«Бавария», набрав 4 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Шальке-04» (1) — 12-е.

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ФК Бавария, ФК Шальке 04, Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола, Чемпионат Германии.
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