Экс-игрок Шахтера и сборной Украины завершил карьеру

Новости спорта:Бывший игрок донецкого Шахтера Алексей Гай объявил о завершении карьеры футболиста.

Полузащитник Алексей Гай объявил о завершении профессиональной карьеры. Бывший футболист Олимпика сообщил об этом на своей странице в Instagram.

"Как и в любом деле есть этап завершения. Вот и у меня настал момент завершения моей профессиональной карьеры игрока. Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути", – написал 36-летний игрок.

Этим летом Гай покинул Олимпик, получив статус свободного агента. Ранее центральный полузащитник защищал цвета таких клубов, как Шахтер, Черноморец, Габала и Кубань.

В активе Гая имеется 29 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.