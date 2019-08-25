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Экс-игрок Шахтера и сборной Украины завершил карьеру

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины завершил карьеру
20:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший игрок донецкого Шахтера Алексей Гай объявил о завершении карьеры футболиста.

Полузащитник Алексей Гай объявил о завершении профессиональной карьеры. Бывший футболист Олимпика сообщил об этом на своей странице в Instagram.

"Как и в любом деле есть этап завершения. Вот и у меня настал момент завершения моей профессиональной карьеры игрока. Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути", – написал 36-летний игрок.

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Этим летом Гай покинул Олимпик, получив статус свободного агента. Ранее центральный полузащитник защищал цвета таких клубов, как Шахтер, Черноморец, Габала и Кубань.

В активе Гая имеется 29 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

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ФК Шахтер, ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Алексей Гай.
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