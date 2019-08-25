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Атлетико минимально обыграл Леганес во втором туре Ла Лиги

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Атлетико минимально обыграл Леганес во втором туре Ла Лиги
22:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мадридский Атлетико с минимальным счетом обыграл Леганес в выездном матче второго тура чемпионата Испании.

В матче 2-го тура испанской Примеры «Атлетико» обыграл «Леганес». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Итоговый счёт — 1:0.

Леганес – Атлетико 0:1

Гол: Витоло, 71

Леганес: Сориано, Сильва, Сиовас, Омеруо (Арнаис, 77), Росалес, Меса, Рубен Перес, Эрасо (Авилес, 78), Тарин (Бустинса, 28), Эн-Несири, Брэйтуэйт

Атлетико: Облак, Эрмосо (Витоло, 60), Триппьер, Савич, Хименес, Томас (Льоренте, 70), Лемар (Фелипе, 89), Сауль, Коке, Жоау Фелиш, Мората

Предупреждения: Эрасо, Росалес, Эрмосо, Томас, Сильва, Льоренте, Витоло, Эн-Несири, Коке.

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Автором единственного гола в игре стал полузащитник «матрасников» Витоло. На 71-й минуте встречи он пробил голкипера хозяев Хуана Сориано после передачи Жоау Фелиша.

«Атлетико» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридская команда уступает «Севилье» только из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Леганес» замыкает турнирную таблицу первенства, не набрав пока ни одного очка.

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В следующем туре «Атлетико» на своём поле сыграет с «Эйбаром» (1 сентября), а «Леганес» в гостях будет противостоять «Бетису» (31 августа).

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