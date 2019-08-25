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Чумовой гол Поульсена принес Лейпцигу победу над Айнтрахтом (Фото)

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Чумовой гол Поульсена принес Лейпцигу победу над Айнтрахтом (Фото)
19:37 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:РБ Лейпциг в рамках второго тура чемпионата Германии по футболу победил на своем поле Айнтрайхт.

Завершился первый матч игрового дня в Бундеслиге - встречались хорошо знакомые украинским болельщикам "Лейпциг" и "Айнтрахт". "Лейпциг" победил в один мяч и присоединился к "Боруссии" (Д), "Фрайбургу" и "Байеру", у которых 100% после двух туров.

Чемпионат Германии. 2-й тур.

"РБ Лейпциг" - "Айнтрахт Франкфурт" 2:1

Голы: Вернер, 10 (1:0); Поульсен Ю., 80 (2:0); Пасьенсия, 90 (2:1)

"РБ Лейпциг": Гулачи; Хальстенберг; Орбан В.; Мукьель; Конате И.; Клостерман; Забитцер; Нкунку (Форсберг, 61); Демме (Лаймер, 46); Вернер (Лукман, 79); Поульсен Ю.

"А.Франкфурт": Трапп; Абрахам (Туре Алм., 87); Ндика; Камада; Хасебе; Роде (Чандлер, 77); Кор; Йовелич; Пасьенсия; Костич Ф.; Дурм (де Гузман, 77)

Предупреждения: Демме, 7; Поульсен Ю., 59 - Пасьенсия, 41; Йовелич, 67; Кор, 92

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"Лейпциг" очень мощно начал матч и результатом этого давления стал гол на десятой минуте. Хотя, он был забит не с игры, а после углового. Забитцер подал, Поульсен продлил, а Вернер замкнул. Так нападающий сборной Германии отметил подписание нового четырехлетнего соглашения с "красными быками".

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"РБ Лейпциг" еще минут 10-15 играл активно, создавая опасные моменты у ворот Траппа, а потом успокоился. Нагельсманн призывал свою команду играть резче и активнее, но она довольствовалась минимальным преимуществом, учитывая, что у "Айнтрахта" совсем не получалась атакующая игра.

Однако свой второй мяч хозяева все же забили. Вышедший на замену Форсберг навесил с фланга, и всеми забытый Поульсен с лета пробил вратаря "Айнтрахта". Только после этого гости ответили своим голом (Пасиенсия), но было уже слишком поздно.

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В следующем туре Бундеслиги РБ Лейпциг сыграет в гостях против Борусси М, а Айнтрахту предстоит сыграть домашний поединок против Фортуны.

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Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Чемпионат Германии, РБ Лейпциг.
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