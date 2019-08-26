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Клопп намекнул на уход из Ливерпуля

Клопп намекнул на уход из Ливерпуля
15:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп рассказал, что может в недалеком будущем покинуть пост наставника Ливерпуля.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп может покинуть клуб в 2022 году после окончания контракт с "красными". Немец признался в этом в разговоре с kicker.

"Планирую ли я сделать паузу? Похоже на то. Кто может сказать, что он сможет полностью отдаваться в течение трех лет? Если я решу, что не могу продолжать, то сделаю перерыв, и в тот год приму определяющее решение по поводу моей карьеры", — цитирует Юргена Sky Sports со ссылкой на kicker.

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"Я полон энергии, но есть одна проблема: я не могу работать в "эконом-режиме". У меня либо все, либо ничего. Но высока вероятность, что после годичной паузы мои батареи перезарядятся, и я смогу дальше продолжать работать так, как хочу".

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Клопп также планировал сделать год перерыва в 2015 году, когда покинул дортмундскую Боруссию, однако уже через четыре месяца он возглавил Ливерпуль. Немец сумел не только превратить "красных" в претендента на победу в АПЛ, но и выиграть с ними Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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