Хавбек Интера близок к переходу в Локомотив

Новости спорта:Полузащитник сборной Португалии и миланского Интера Жоау Мариу может перебраться в российский чемпионат.

Португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время должен стать футболистом «Локомотива». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации Романо, московский клуб возьмёт Мариу в аренду с последующим правом выкупа.

Мариу выступает за «Интер» с 2016 года. До перехода в стан нерадзурри он защищал цвета «Спортинга» и «Витории», а в 2018 году входил в состав английского «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.

В минувшем сезоне португальский полузащитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

Напомним, текущим летом «Локомотив» оформил трансферы Дмитрия Живоглядова, Луки Джорджевича и Серкейры Мурило.