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Хавбек Интера близок к переходу в Локомотив

Хавбек Интера близок к переходу в Локомотив
16:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Португалии и миланского Интера Жоау Мариу может перебраться в российский чемпионат.

Португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время должен стать футболистом «Локомотива». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации Романо, московский клуб возьмёт Мариу в аренду с последующим правом выкупа.

Мариу выступает за «Интер» с 2016 года. До перехода в стан нерадзурри он защищал цвета «Спортинга» и «Витории», а в 2018 году входил в состав английского «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.

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В минувшем сезоне португальский полузащитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

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Напомним, текущим летом «Локомотив» оформил трансферы Дмитрия Живоглядова, Луки Джорджевича и Серкейры Мурило.

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ФК Интер (Милан), ФК Локомотив, Футбол, Новости футбола, Жоау Мариу.
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