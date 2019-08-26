Именитый 145-летний английский клуб завтра может быть ликвидирован

Новости спорта:Завтра должна начаться процедура ликвидации 145-летнего английского клуба.

Болтон должен быть продан новым владельцам или предоставить веские основания для отсрочки до 19:00 (по киевскому времени) 27 августа, сообщает BBC.

Проблема в том, что предыдущие переговоры о продаже клуба провалились в субботу. Надежды на продажу практически нет. Если Болтон не успеет перейти к новым владельцам / предоставить гарантии, начнется процедура ликвидации клуба из-за долгов.

Болтон Уондерерс был основан в 1874 году под названием Крайст Черч. Он является одним из 12 основателей Футбольной лиги Англии.

В прошлом сезоне Болтон не просто вылетел из Чемпионшипа, но и был наказан снятием 12 очков на сезон нынешний. Причиной стали налоговые задолженности в размере 1,35 млн евро. Также в апреле игроки отказывались тренироваться из-за невыплаты зарплат.

Сейчас команда выступает в Лиге 1 – третьем дивизионе Англии. В трех последних матчах "жеребцы" проигрывали, пропуская по пять мячей, а сами забили только два Рочдейлу.