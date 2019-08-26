Две недели без игры: легенда футбола стремительно набрал вес (Видео)

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08:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер вчера, 25 августа, посетил матч 4-го тура Эредивизии между "Утрехтом" и "Венло".

Внимание болельщиков привлёк внешний вид 35-летнего игрока, который только две недели назад объявил о завершении карьеры. Снейдер заметно располнел.

Последним клубом 35-летнего Снейдера стал катарский "Аль-Гарафа", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 11 матчах катарского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

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Ранее голландский полузащитник выступал за амстердамский "Аякс", мадридский "Реал", миланский "Интер", "Галатасарай" и "Ниццу". За сборную Нидерландов футболист провёл 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно.

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Футбол, Видео, Уэсли Снейдер, Новости футбола.
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