Две недели без игры: легенда футбола стремительно набрал вес (Видео)

Внимание болельщиков привлёк внешний вид 35-летнего игрока, который только две недели назад объявил о завершении карьеры. Снейдер заметно располнел.

Последним клубом 35-летнего Снейдера стал катарский "Аль-Гарафа", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 11 матчах катарского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Wesley Sneijder only retired 2 weeks ago. Living it up pic.twitter.com/1rdGLjzVpK

— ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2019