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Сын Месси удивил всех, отпраздновав гол Бетиса в ворота Барселоны (Видео)

Сын Месси удивил всех, отпраздновав гол Бетиса в ворота Барселоны (Видео)
19:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сын лучшего игрока и капитана Барселоны Лионеля Месси удивил всех празднованием гола в ворота каталонцев.

Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео порадовался голу в ворота каталонского клуба в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).

Мальчик победоносно вскинул руки в момент, когда хавбек севильского клуба Набиль Фекир открыл счёт. Рядом с Матео сидел нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который что-то в шутку сказал ребёнку, после чего все рассмеялись. Суарес и Месси не принимали участия в матче, так как восстанавливаются после травм.

Напомним, что «Барселона» после пропущенного гола забила «Бетису» пять голов подряд, после чего сопернику удалось лишь сократить разрыв в счёте.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола.
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