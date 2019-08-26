Сын Месси удивил всех, отпраздновав гол Бетиса в ворота Барселоны (Видео)

Новости спорта:Сын лучшего игрока и капитана Барселоны Лионеля Месси удивил всех празднованием гола в ворота каталонцев.

Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео порадовался голу в ворота каталонского клуба в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).

Мальчик победоносно вскинул руки в момент, когда хавбек севильского клуба Набиль Фекир открыл счёт. Рядом с Матео сидел нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который что-то в шутку сказал ребёнку, после чего все рассмеялись. Суарес и Месси не принимали участия в матче, так как восстанавливаются после травм.

Suarez trolleando a Mateo Messi pic.twitter.com/0Oa38KyqC1 — VidaBlaugranaYT (@Vida_Blaugrana) August 26, 2019

Напомним, что «Барселона» после пропущенного гола забила «Бетису» пять голов подряд, после чего сопернику удалось лишь сократить разрыв в счёте.

В 3-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Матч состоится 31 августа.