Путешественник: экс-игрок Реала в 12-й раз сменил футбольный клуб

Новости спорта:Бывший футболист Реала Ройстон Дренте не перестает путешествовать по миру, сменяя клуб за клубом.

Голландский защитник Ройстон Дренте перешёл в клуб третьего голландского дивизиона «Козаккен Бойз». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист подписал с клубом контракт до окончания сезона-2019/20. «Козаккен Бойз» стал 12-м клубом в карьере голландца.

«Козаккен Бойз» — мой осознанный выбор. Он находится близко к дому, и я смогу проводить больше времени с семьей", — сказал Дренте.

32-летний Дренте является воспитанником «Фейеноорда». Также он выступал за мадридский «Реал», «Эркулес», «Эвертон», «Аланию», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Кайсери Эрджиесспор», «Бани Яс», «Ксеркес» и «Спарту». За сборную Нидерландов сыграл один матч. В составе «Реала» Дренте — чемпион и обладатель Суперкубка Испании.