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Милан готов заплатить 35 млн евро за турецкого защитника

Милан готов заплатить 35 млн евро за турецкого защитника
21:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Турецкий защитник Ювентуса Мерих Демирал может пополнить ряды Милана.

«Милан» проявляет интерес к турецкому защитнику «Ювентуса» Мериху Демиралу, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, миланский клуб готов заплатить за футболиста € 35 млн. Часть из этой суммы может достаться бывшему клубу игрока «Сассуоло». Завтра представители клубов встретятся и проведут переговоры. Если трансфер состоится, то «Ювентус» откажет «Роме» в трансфере защитника Даниэле Ругани.

Именитый 145-летний английский клуб завтра может быть ликвидирован

Демирал перешёл в «Ювентус» в июле 2019 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 18 млн. В прошлом сезоне 21-летний защитник принял участие в 14 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2024 года.

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ФК Милан, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Мерих Демирал.
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