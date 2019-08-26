Шахтер объявил о подписании игрока Мариуполя

Новости спорта:Полузащитник Мариуполя Владислав Вакула перебрался в донецкий Шахтер.

Хавбек Мариуполя Владислав Вакула подписал пятилетний контракт с Шахтером, сообщил официальный сайт "горняков".

Условия трансфера игрока не разглашаются, однако известно, что до конца текущего сезона Владислав будет выступать на правах аренды за Мариуполь.

Вакула дебютировал в Премьер-лиге в составе каменской Стали, а прошлым летом пополнил ряды Мариуполя. На счету Владислава 39 матчей за приазовцев во всех турнирах и восемь мячей.

Именно Вакула забил единственный гол Мариуполя в недавнем матче против Шахтера (1:5).