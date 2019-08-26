Наставник Аталанты: Малиновский может играть лучше

Новости спорта:Главный тренер Аталанты прокомментировал дебют украинца Руслана Маотновского в составе итальянского клуба.

В воскресенье «Аталанта» открыла сезон чемпионата Италии тяжелой победой над СПАЛом 3:2. Наставник Джан Пьеро Гасперини коротко прокомментировал дебют Руслана Малиновского.

Украинский хавбек вышел на поле во втором тайме.

«Муриэль вышел на замену и забил два гола. Пока он не может проводить по 90 минут, но класса хватило, чтобы перевернуть ход этой встречи.

«Что касается Малиновского, то он должен больше включаться в работу в центре поля. Он может играть лучше», - сказал Гасперини в комментарии Calcio Atalanta.

В следующем туре «Аталанта» сыграет против «Торино».