Амбициозные планы новичка: Эрнандес рассказал, зачем перешел в Баварию

Новости спорта:Левый защитник Баварии Люка Эрнандес рассказал о своих планах в новом клубе.

Новичок мюнхенхенской "Баварии" Люка Эрнандес поделился мыслями относительно своего нового клуба, игрок назвал его одним из лучших в мире:

"Не обязательно находится здесь долго, чтобы понять размеры клуба. Вы жаждете успеха с первого же дня, и это именно то, чего я хочу.

Хочу выиграть с "Баварией" все, поэтому я здесь. Этот клуб является одним из пяти крупнейших в мире, и я здесь, чтобы побеждать".

Напомним, что Эрнандес перешел в стан действующих чемпионов Германии этим летом из мадридского "Ателтико" за 80 миллионов евро.