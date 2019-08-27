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Ливерпуль готовит новый контракт для основного защитника

Ливерпуль готовит новый контракт для основного защитника
20:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник Жоэль Матип в ближайшее время подпишет новый контракт с Ливерпулем.

Защитник английского Ливерпуля и сборной Камеруна Жоэль Матип продлит контракт с "мерсисайдцами". Об этом сообщает The Athletic.

"Руководство Ливерпуля очень хочет оставить камерунца Матипа в команде. Футболист еще не принял решения по своему будущему", - сообщает источник.

Нынешнее соглашение с Ливерпулем у Матипа рассчитано до лета следующего года.

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Стоит отметить, что камерунец получил свой шанс заиграть за основную команду "красных" после травмы Джо Гомеса.

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В минувшем сезоне на счету Матипа 32 матча, в которых он забил 2 гола.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль выразил готовность продать лидера атаки Салаха.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Жоэль Матип.
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