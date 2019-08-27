Ливерпуль готовит новый контракт для основного защитника

Новости спорта:Центральный защитник Жоэль Матип в ближайшее время подпишет новый контракт с Ливерпулем.

Защитник английского Ливерпуля и сборной Камеруна Жоэль Матип продлит контракт с "мерсисайдцами". Об этом сообщает The Athletic.

"Руководство Ливерпуля очень хочет оставить камерунца Матипа в команде. Футболист еще не принял решения по своему будущему", - сообщает источник.

Нынешнее соглашение с Ливерпулем у Матипа рассчитано до лета следующего года.

Стоит отметить, что камерунец получил свой шанс заиграть за основную команду "красных" после травмы Джо Гомеса.

В минувшем сезоне на счету Матипа 32 матча, в которых он забил 2 гола.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль выразил готовность продать лидера атаки Салаха.