Ливерпуль готовит новый контракт для основного защитника

Защитник английского Ливерпуля и сборной Камеруна Жоэль Матип продлит контракт с "мерсисайдцами". Об этом сообщает The Athletic.
"Руководство Ливерпуля очень хочет оставить камерунца Матипа в команде. Футболист еще не принял решения по своему будущему", - сообщает источник.
Нынешнее соглашение с Ливерпулем у Матипа рассчитано до лета следующего года.
Стоит отметить, что камерунец получил свой шанс заиграть за основную команду "красных" после травмы Джо Гомеса.
В минувшем сезоне на счету Матипа 32 матча, в которых он забил 2 гола.
Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль выразил готовность продать лидера атаки Салаха.