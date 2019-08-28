Жеребьевка Кубка Украины: онлайн (Видео)

Новости спорта:Смотрите жеребьевку 1/16 финала Куба Украины 2019/2020.

В среду, 28 августа, конференц-зале Дома футбола начнется жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020.

Начало жеребьевки в 13.00.

В церемонии примут участие главный тренер сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко и ассистент главного тренера юношеской сборной Украины U-18 Егише Меликян.

Напомним, что 12 победителей предыдущего круга вышли в третий предварительный раунд, где к ним присоединятся «Агробизнес» (которому достался снявшийся «Арсенал-Киев»), «Черноморец» и 6 клубов УПЛ (7-12 места).

Матчи третьего предварительного этапа пройдут 25 сентября.