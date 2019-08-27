Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала

Новости спорта:Сегодня, 27 августа с Украине проходят поединки второго предварительного раунда национального кубка.

На данной стадии по структуре было запланировано 13 матчей. Однако из-за того, что ФК Арсенал-Киев снялся с розыгрыша турнира после утверждения формата Кубка — было решено перевести на следующую стадию турнира команду, которая слепым жребием выпадет киевскому Арсеналу. Такой командой стал ФК Агробизнес из Волочиска. Потому на данной стадии по факту было сыграно 12 матчей.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков.

Второй предварительный раунд Кубка Украины

"Авангард" - "Балканы" 0:0 (по пенальти 3:4)

"Волчанск" - "Оболонь-Бровар" 0:1

Гол: Мате 117

"Волчанск" (старт): Пархоменко, Радченко, О.Мизюк, Покосенко, Чепига, Костюк, Иванченко, Коваленко, Мряченко, Батусов, Суханинский

"Оболонь-Бровар" (старт): Тюрин, Шевченко, Мате, Безуглый, Покойовий, Валеев, Прокопенко, Пучковский, Ульянченко, Ковбаса, Ткач

Таврия — Буковина 2:3

Голы: Добровольский, 15, Макарченко, 22 — Мунтян, 32, Крашневский, 55, Шишигин, 90+3.

Таврия-Симферополь (стартовый состав): Чеботарев — Максименко, Клочко, Прихна, Шарабура, Журавленко, Бижко, Кушнир, Добровольский (Трофименко, 46), Жуков (Бурковский, 66), Макарченко.

Буковина (стартовый состав): Медведев — Полянский, Гакман, Раулюк, Азаренко, Крашневский, Мунтян (Томнюк, 90+3), Сантрапинских, Виксич (Жумига, 27), Шишигин, Палагнюк.

Предупреждения: Жуков, Добровольский, Бурковский, Шарабура — Шишигин, Раулюк.

Удаление: Мельничук, 37.

Верес - Рух 1:2

Голы: Соломка, 42 — Кондраков, 19, Климчук, 21.

Верес: Бабийчук — Пинчук, Любчак, Петько, Дударенко (Чеботаев, 27), Евдокимов (Яременко, 82), Солдат, Морозенко, Кучеров, Соломка (Гребенюк, 82), Шестаков.

Рух: Ильющенков — Сиднней, Марушка, Мартынюк (Брикнер, 62), Бойчук (Русин, 69), Кондраков (Антви, 75), Климчук, Дуць, Леандро Да Силва, Копина, Никитюк.

Предупреждения: Петько — Бойчук, Климчук, Дуць.

Удаление: Климчук, 88 (повторное предупреждение).

Диназ — Нива Винница 1:0

Гол: Бриженко, 61.

Диназ (стартовый состав): Крикнин — Изотов, Корешков, Гарбар, Волошин, Петренко, Ичанский, Бриженко, Бовтрук, Авдалян, Каркошкин.

Нива (стартовый состав): Гуридов — Виздрик, Попов, Дворовенко, Бондарчук, Калитов, Т. Брыжчук, Загорулько, Маляренко, Браславский, Громок.

Николаев — Прикарпатье 5:1

Голы: Берко, 11, Бугай, 20, Семенина, 42, 56, Куксенко, 75 — Кузьмин, 70.

Николаев (стартовый состав): Агаларов — Попов, Кушниренко, Семенов, Слинкин, Куксенко, Кравченко, Бугай, Семенина, Радченко, Берко.

Прикарпатье (стартовый состав): Вульчин — Данищук, Пастух, Француз, Яневич, Януш, Геник, Кузьмин, Шпырка, Хома, Дитко.

Горняк-Спорт — Металлург Запорожье 1:1 (пенальти — 6:5)

Голы: Суханов, 81 — Разуваев, 68.

Горняк-Спорт (стартовый состав): Ситников — Суханов, Деркач, Головко, Збунь, Чепелюк, Котляр (Черныш, 77), Ралюченко (Лиховидько, 60), Белоус, Одарюк (Корольков, 91), Хомченко

Металлург (стартовый состав): Петриченко — Пулинич, Рудыка, Трояновский, Сухина (Черний, 8), Загоруйко (Ковальчук, 65), Разуваев, Могильный (Лихобабенко, 94), Белоусов, Сачко (Щебетун, 79), Петров.

Предупреждения: Черний, Ралюченко — Рудыка, Загоруйко

Подолье — Волынь 1:1 (пенальти — 4:5)

Голы: Морговский, 89 — Пономарь, 11.

Подолье (стартовый состав): Федоренко — Шпикула, Морговский, Охрончук, Воловик, Липовуз, Дорошенко, Муляр, Каверин, Музычук, Гайдаш.

Волынь (стартовый состав): Леванидов — Мартынюк, Ульянов, Мельничук, Стрижеус, Климец, Чачуа, Богомаз, Пономарь, Сасовский, Карпенко.

Ингулец — Металлист-1925 2:0

Голы: Акименко, 43, Коробка, 45.

Ингулец (стартовый состав): Льопка — Элла, Коваленко, Писько, Фатеев, Акименко, Коробка, Кучеренко, Марчук, Балан, Лупашко.

Металлист-1925 (стартовый состав): Дяков — Ермошенко, Шершень, Жданов, Кравченко, Демченко, Белоконь, Романов, Дмитренко, Проданов, Ермоленко.

Черкащина — Кремень 1:2

Голы: Кошелюк, 73 — Зозуля, 76, Гончаренко 83.

Черкащина (стартовый состав): Майборода — Шурубара, Цыбульник, Бурлин, Чорный, Кошелюк, Бойко, Зеленевич, Тищенко, Аверьянов, Фаюк.

Кремень (стартовый состав): Будюк — Астахов, Зозуля, Гончаренко, Ченбай, Сафонов, Насалов, Ермаченко, Мурашов, Сидоренко, Удод.

Калуш — Минай 1:2

Голы: Габриэль, 90+1 — Нуриев, 65, 90+6.

Калуш (стартовый состав): Злотарь — Гончар, Олевич, Скакун, Лебедь, Горбаченко, Гудак, Ременюк, Танчин, Матушевский, Легкий.

Минай (стартовый состав): Кулинич — Беца, Допилка, Дмитренко, Кополовец, Вагин, Микуляк, Русин, Араужу Ди Оливейра, Маик, Кича.

Альянс — Чайка 4:1

Голы: Медведев, 9, Шарай, 19 (пен), 27, Лучик, 58 — Цурупин, 53.

Альянс (стартовый состав): Важинский — Медведев, Дугиенко, Писный, Меженский, Лучик, С. Шарай, Поднебенный, В. Шарай, Сидоренко, Сулейман.

Чайка (стартовый состав): Савчук — Музыченко, Бартошук, Милютин, Цурупин, Головатенко, Коваленко, Трушенко, Волк, Долгий, Сухенко.