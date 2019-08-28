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Букмекеры верят в успех Эспаньола и во втором матче с Зарей

Букмекеры верят в успех Эспаньола и во втором матче с Зарей
13:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости спорта:Букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы УЕФА "Заря" - "Эспаньол".

29 августа футболисты луганской "Зари" в ответном матче плей-офф отбора Лиги Европы против "Эспаньола"попытаются пробиться в групповой раунд турнира. В первой встрече в Испании подопечные Виктора Скрипника уступили - 1:3.

Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение гостям из Барселоны.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 3,10, на ничью - 3,30, на успех "Эспаньола" - 2,30.

Поединок обслужит румынская бригада судей во главе с главным арбитром Раду Петреску. Лайнсмены - Раду Гингуляк и Мирча Григориу, четвертый рефери - Марчел Бырсан.

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Петреску уже работал на матче с участием луганчан. В сезоне-2015/2016 "Заря" при судействе румына победила в гостях бельгийский "Шарлеруа" (2:0) в 3-м раунде отбора Лиги Европы.

Встреча начнется в четверг на запорожской "Славутич-Арене" в 20.00. В прямом эфире ее покажет телеканал Униан.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Заря, ФК Эспаньол.
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