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Ривалдо: Неймар ошибся, перейдя в ПСЖ

Ривалдо: Неймар ошибся, перейдя в ПСЖ
17:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный бразильский форвард Ривалдо не включил Неймара в список лучших футболистов мира.

Бывший футболист «Барселоны» и «Милана» Ривалдо заявил, что его звёздный соотечественник Неймар не входит в число трёх лучших игроков мира.

«Лучший игрок мира? Сейчас это Месси. Вторым по-прежнему является Криштиану. Кто третий я сказать не могу, но это точно не Неймар. В первую очередь потому, что случилось в прошлом сезоне. Возможно, если он вернётся в чемпионат Испании, то уже в сезоне-2019/20 снова вернётся в тройку лучших. Возможно, он сможет даже стать лучшим.

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В целом я считаю, что Ней ошибся, перейдя в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барселону». С ним испанский клуб станет гораздо сильнее в плане борьбы за победу в Лиге чемпионов. Да, он совершил ошибку, но я думаю, что о ней все забудут как только он начнёт забивать голы.

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Переход в «Реал»? Это тоже будет хорошо как для клуба, так и для Неймара. Впрочем, я играл за «Барсу», поэтому хочу чтобы он вернулся именно туда», — цитирует Ривалдо AS.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Ривалдо, Новости футбола.
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