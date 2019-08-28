Впервые в истории из АФЛ исключили клуб, побеждавший в Кубке Англии

Новости спорта:Бери исключен из английской футбольной лиги, где играл 125 лет подряд.

«Бери» исключён из Английской футбольной лиги и лишён профессионального статуса. Об этом сообщил официальный сайт лиги. «Бери» принимал участие в лиге 125 лет подряд.

Клуб из пригорода Манчестера, который испытывал большие финансовые проблемы, не смог предоставить гарантии и найти покупателей до нужного срока. Клуб, который был основан в 1885 году, в нынешнем сезоне так и не сыграл ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата, а также не принял участие в первом раунде Кубка лиги.

Peeler has come out to join the party #buryfc #BWFC pic.twitter.com/5cLk70pw5h — Bury Football Club (@buryfcofficial) August 27, 2019

Таким образом, турнир в третьем английском дивизионе продолжат 23 клуба. Отметим, что последним клубом, который был исключен из футбольной лиги, был «Мейдстон Юнайтед». Это случилось в 1992 году.