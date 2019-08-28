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Названа дата возвращения Сарри к тренерской работе в Ювентусе

Названа дата возвращения Сарри к тренерской работе в Ювентусе
18:09 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри восстанавливается после тяжелой болезни и скоро вернется к работе.

По информации итальянского издания La Stampa, главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри надеется дебютировать в Серии А против своего бывшего клуба "Наполи" в эти выходные.

Напомним, что специалист был вынужден пропустить игру в субботу, поскольку все еще проходил курс лечения от пневмонии. Однако как сообщает источник, в клубе есть "оптимизм" относительно присутствия Сарри в игре против "Наполи". Все потому, что он выздоравливает "быстро" и не хочет пропустить еще один матч, уже пропустив последние две игры "Юве" против "Триестины" и "Пармы".

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Тем временем 60-летний тренер был замечен на тренировочном поле Старой Синьоры в понедельник днем в хорошем настроении, раздавая автографы и делая селфи с болельщиками.

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ФК Ювентус, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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