Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время

Новости спорта:Национальная команда Украины проведет традиционное открытое занятие на НСК Олимпийский.

В первый день тренировочного сбора, 2 сентября, национальная команда Украины проведет традиционное открытое занятие на НСК Олимпийский.

Тренировка начнется в 18:00. Официальный сайт УАФ приглашает на неё всех, кто хочет поддержать сборную перед решающими матчами отбора к Евро-2020.

До тренировки в 17:15 главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале стадиона.

Напомним, сборная Украины проведет поединок отбора на чемпионат Европы 2020 против Литвы в Вильнюсе 7 июля. Затем отправится в Днепр, где проведет товарищеский матч против Нигерии.