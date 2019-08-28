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Слова наставника Зари накануне ответного матча ЛЕ против Эспаньола

Слова наставника Зари накануне ответного матча ЛЕ против Эспаньола
19:03 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Зари ответил на вопросы журналистов накануне матча против Эспаньола.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник на традиционной предматчевой пресс-конференции перед ответным матчем плей-офф ранда Лиги Европы с "Эспаньолом" пообщался с журналистами.

- Когда идёт вторая игра в двухматчевом противостоянии, то соперник уже чуть знаком. Мы знаем, что делать, что нам нужно. И что нужно ему. Им нужно не проиграть, чтобы не вылететь, а нам нужно выигрывать с хорошей разницей, чтобы проходить дальше.

Мы прекрасно понимаем против кого играем. Знаем, что завтра будет полный стадион. И мы очень хотим прыгнуть выше головы, порадовав наших болельщиков хорошей игрой и, по возможности, пройти дальше. Выиграв у такого соперника можно стать героями. Эта игра для нас самая важная из тех, которые были. Да, мы играли и с "Будучностью" и с ЦСКА, но завтрашний матч будет ключевым. Мы не хотим разочаровать болельщиков.

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Нам очень нужен был эмоциональный подъём после поражений от "Александрии" и "Эспаньола". Мы удачно сыграли на выезде с "Карпатами", получив эмоциональный заряд. И этому очень рады. Ещё раз повторюсь, нам нужно прыгнуть выше головы, чтобы пройти такого хорошего и именитого соперника.

- Вы несколько раз сказали, что хотите прыгнуть выше головы в завтрашней игре. Когда такое было в последний раз в вашей карьере?

- Это было в Германии. Как игроком, вспомню 2004-й год, когда мы становились чемпионами. Там были хорошие, качественные игры, которые мы выиграли. В частности, у "Баварии" на выезде. Что касается тренерской жизни, то мы доходили до полуфинила Кубка Германии, где обыгрывали "Боруссию" Мёнхенгладбах и "Байер" Леверкузен, опять же, на выезде. Это всё добавляло уверенности. Такое не купишь. Нужно пропустить через себя это, сыграть, оставив настрой на всё время.

В этом цикле у нас было много игр, где мы заслуженно побеждали. Мы долго не могли пройти этап плей-офф. "Лейпциг", "Фейеноорд" останавливали нас.

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Да, у команды накопилась усталость. Но нужно настроиться максимально и победить.

- Вы дали отдохнуть шестерым футболистам в игре с "Карпатами". Насколько отдохнули ребята? И Филипп Будковский забил важный гол на выезде. Насколько позитивно это отразилось на нём и на команде?

- Когда забивает нападающий – это и помощь команде, и работа футболиста. Значит он на правильном пути. Гол – это труд всей команды. Претензий у меня к ребятам нет вообще. Всё идёт по плану. Ждём завтра хорошей игры и позитивного результата.

- У "Зари" за месяц было большое количество матчей. Как чувствуют себя ребята? И было ли такое в вашей карьере?

- Да, вспоминаю такой турнир, как Интертото. "Вердер" там принимал участие. Мы заняли седьмое место. Мы играли там, набирая себе форму, чтобы войти в сезон. Было, но не на протяжении месяца, как сейчас. Ещё раз говорю: когда хорошие эмоции, то усталость не чувствуется. Мы посмотрим на завтрашнюю игру и не будем думать об усталости. Я так настраиваю команду сейчас: завтрашнюю игру нужно сыграть от "А" до "Я". Как мы играли первый тайм в Испании. Чтобы было видно желание. У нас приличная команда, которая может играть на два фронта. Пока что нам это удаётся.

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- Исходя из первой игры, что бы вам хотелось исправить?

- Забить два гола, а лучше три. И не пропустить. И будет всё нормально.

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Лига Европы, ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, ФК Эспаньол, Новости футбола.
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