СМИ: ПСЖ отклонил предложение Барселоны по Неймару

ПСЖ отклонил предложение Барселоны по нападающему Неймару после двух дней тяжелых переговоров, сообщает RMC Sport.
Точные условия предложения от каталонцев остаются неизвестными, но предполагается, что они были готовы отпустить в ПСЖ Ивана Ракитича и Жана-Клера Тодибо, отдать в годичную аренду Усмана Дембеле, а также заплатить 130 миллионов евро.
Неймар по-прежнему намерен покинуть ПСЖ и попытается осуществить переход до закрытия трансферного окна. В подписании 27-летнего игрока также заинтересован Реал Мадрид.
Ранее сообщалось, что Ракитич и Дембеле отказались уходить в ПСЖ в обмен на Неймара.