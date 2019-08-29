Клопп: Не думаю, что английские клубы будут снова доминировать в ЛЧ

Новости спорта:Наставник Ливерпуля рассказал, что в этом году на победу в Лиге чемпионов претендует много клубов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил шансы своей команды на повторный успех в Лиге чемпионов.

Немец два года подряд выводил Красных в финал самого престижного клубного турнира Европы, который выиграл в последнем финальном матче с Тоттенхэмом (2:0)."Буду не против выхода в финал, если это произойдет снова. Но в данный момент я в этом не уверен. У нас будут такие же шансы, как у остальных. Не думаю, что английские клубы снова будут доминировать, у многих есть хорошие шансы", — цитирует Клоппа The Guardian.

"Посмотрите на состав дортмундской Боруссии и скажите, что мы сильнее их. Они могут сделать пять изменений в составе, а ты думаешь "Они реально проводили матч на прошлой неделе?. Будут играть Ювентус и ПСЖ. Реал? Вы думаете, они сразу сдались? Бавария наконец подписала Ивана Перишича и Филиппе Коутиньо — это большое усиление".

Особенно Юргена впечатляет сила второй корзины посева, в которую попали два мадридских гранда, прошлогодний финалист Тоттенхэм и чемпион Украины Шахтер, помимо прочих.

«Не думаю, что когда-то была более сильная вторая корзина. С ума сойти. Они все должны быть в первой корзине, но там просто не хватает места. Также не думаю, что когда-нибудь была сильнее третья корзина. Если люди действительно думают о создании какой-то Суперлиги, она не нужна. Вот она. А из четвертой корзины может достаться Лейпциг, вау».

Напомним, вчера определились все участники группового этапа Лиги чемпионов, которые будет распределены по группам после сегодняшней жеребьевки.

Клопп трижды выводил свои клубы в финал Лиги чемпионов: помимо двух попыток с Ливерпулем, в 2013 году дортмундская Боруссия под его руководством в решающем матче проиграла Баварии (1:2).