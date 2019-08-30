Игрок Ювентуса: Алиссон Беккер - лучший вратарь в мире

Новости спорта:Войцех Щесны считает вратаря Ливерпуля лучшим в мире на данный момент.

Вратарь туринского «Ювентуса» и национальной сборной Польши Войцех Щенсны поделился впечатлениями от работы с легендарным итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном.

«Очень рад, что Буффон вернулся. Я работал с лучшим в мире голкипером на данный момент, Алисоном Бекером, - в «Роме», а теперь мой партнер в «Ювентусе» - лучший вратарь всех времен. Я многому научился у Джиджи, мы с ним дружим.

Он полон энтузиазма, как ребенок, и, уверен, он часто будет появляться на поле в этом сезоне», - сказал Щенсны.