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Игрок Ювентуса: Алиссон Беккер - лучший вратарь в мире

Игрок Ювентуса: Алиссон Беккер - лучший вратарь в мире
01:57 Сегодня Телеграф Sport.ua

Новости спорта:Войцех Щесны считает вратаря Ливерпуля лучшим в мире на данный момент.

Вратарь туринского «Ювентуса» и национальной сборной Польши Войцех Щенсны поделился впечатлениями от работы с легендарным итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном.

«Очень рад, что Буффон вернулся. Я работал с лучшим в мире голкипером на данный момент, Алисоном Бекером, - в «Роме», а теперь мой партнер в «Ювентусе» - лучший вратарь всех времен. Я многому научился у Джиджи, мы с ним дружим.

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Он полон энтузиазма, как ребенок, и, уверен, он часто будет появляться на поле в этом сезоне», - сказал Щенсны.

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Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Ливерпуль, Алиссон Беккер, Войцех Щенсный.
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