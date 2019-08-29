Ярмоленко и Зинченко получили соперников в Кубке Лиги

Новости спорта:Клубы украинцев в третьем раунде Кубка Лиги сыграют с представителями низших дивизионов.

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Английской футбольной лиги 2019/20. По ее итогам Манчестер Сити Александра Зинченко на выезде будет играть с Престоном.

Вест Хэм Андрея Ярмоленко также в гостях встретится с "Оксфордом" – об этом информирует официальный сайт соревнования.

⭐️ ROUND TWO MAGIC MOMENTS ⭐️ ❓ Most hat-tricks

❓ Most goals in one game

❓ Biggest away win Do you remember any of these moments from the Cup's history?#CarabaoCup | #MagicMoments pic.twitter.com/MVdjlXeATq — Carabao Cup (@Carabao_Cup) 27 августа 2019 г.

Ливерпуль сыграет против МК Донс, МЮ с Рочдейлом – только Челси еще не знает точно, с кем он встретится.

Напомним, действующим обладателем Кубка Английской футбольной лиги является Манчестер Сити – "горожане" выигрывают трофей уже два года подряд. Матчи третьего раунда запланированы на неделю, которая начнется 23 сентября.