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Ярмоленко и Зинченко получили соперников в Кубке Лиги

Ярмоленко и Зинченко получили соперников в Кубке Лиги
17:05 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Клубы украинцев в третьем раунде Кубка Лиги сыграют с представителями низших дивизионов.

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Английской футбольной лиги 2019/20. По ее итогам Манчестер Сити Александра Зинченко на выезде будет играть с Престоном.

Вест Хэм Андрея Ярмоленко также в гостях встретится с "Оксфордом" – об этом информирует официальный сайт соревнования.

Ливерпуль сыграет против МК Донс, МЮ с Рочдейлом – только Челси еще не знает точно, с кем он встретится.

Манчестер Сити подпишет конкурента Зинченко

Напомним, действующим обладателем Кубка Английской футбольной лиги является Манчестер Сити – "горожане" выигрывают трофей уже два года подряд. Матчи третьего раунда запланированы на неделю, которая начнется 23 сентября.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Вест Хэм Юнайтед, Андрей Ярмоленко, Кубок английской лиги, Александр Зиченко.
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