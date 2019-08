Ярмоленко и Зинченко получили соперников в Кубке Лиги

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Английской футбольной лиги 2019/20. По ее итогам Манчестер Сити Александра Зинченко на выезде будет играть с Престоном.

Вест Хэм Андрея Ярмоленко также в гостях встретится с "Оксфордом" – об этом информирует официальный сайт соревнования.

