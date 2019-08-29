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Лидер Баварии рассказал о роли Коутиньо в мюнхенском клубе

Лидер Баварии рассказал о роли Коутиньо в мюнхенском клубе
22:36 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Польши Роберт Левандовски поделился своим мнением о роли Филиппе Коутиньо в Баварии.

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оценил уровень новичков команды полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича.

"Благодаря Коутиньо мы становимся более непредсказуемыми, что делает нас ещё более опасными. Он может играть на позиции „десятки“, слева, а при необходимости и справа. Теперь у нас есть больше вариантов в атаке.

Перишич может стать отличным трансфером для нас. Он хорош как на левом, так и на правом фланге. Благодаря ему другие игроки могут улучшить свою игру", — приводит слова Левандовски Sport Bild.

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Также форвард поделился мнением о борьбе за чемпионский титул с дортмундской "Боруссией".

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"Боруссия" хорошо усилилась, у них большой состав. Дело не в количестве, а в качестве. Но у нас более сильные игроки", — добавил поляк.

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ФК Бавария, Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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