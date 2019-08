Заявка сборной Англии на отборочные матчи Евро-2020

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом определился с заявкой на матчи квалификации чемпионата Европы — 2020 с национальными командами Болгарии (7 сентября) и Косово (10 сентября), сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Here it is: your #ThreeLions squad for the #EURO2020 qualifiers against Bulgaria and Kosovo!https://t.co/h7MScWmxEx

