Сульшер подтвердил переход защитника МЮ в Серию А

Новости спорта:Английский защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг перебрался в римскую Рому.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг в ближайшее время станет игроком итальянской «Ромы». Сообщается о годичной аренде футболиста. Данную информацию подтвердил главный тренер британского гранда Уле-Гуннар Сульшер.

«В последние дни у Криса появилась возможность переехать в Рим. Мы сразу же сели за стол переговоров. Я не мог пообещать ему место в основе, ведь в нашей обойме сразу шесть центральных защитников. Именно поэтому Смоллинг уже в самолёте. Уверен, ему понравится в Италии и он вернётся к нам сильнее», — цитирует Сульшера Goal.

29-летний Смоллинг является воспитанником «Мейдстон Юнайтед». В «Манчестер Юнайтед» он перешёл летом 2010 года из «Фулхэма». Сумма трансфера составила € 8 млн. В прошлом сезоне Смоллинг принял участие в 24 матчах английского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отметился автоголом, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2022 года.