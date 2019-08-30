Скачать
Пятница, 30.08.2019
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Официально. Защитник МЮ перебрался в Серию А

Официально. Защитник МЮ перебрался в Серию А
21:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Англии Крис Смоллинг перебрался из Манчестер Юнайтед в чемпионат Италии.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг продолжит карьеру в «Роме», сообщается на официальном сайте римского клуба.

За новую команду 29-летний игрок будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на один год. Стоимость сделки клубы оценили в € 3 млн. За «Рому» англичанин будет выступать под 6-м номером.

Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

«Это прекрасная возможность попробовать силы в новом чемпионате в составе великой команды, которая ставит перед собой большие цели. Это как раз то, что мне было нужно. Надеюсь, смогу помочь команде уже в самое ближайшее время. С нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым партнёрам по команде», — сказал Смоллинг после перехода в «Рому».

У экс-тренера Барселоны Энрике умерла 9-летняя дочь

Контракт Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Манчестер Юнайтед, Крис Смоллинг, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
02 Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
03 Воронин: Если бы я играл как Зинченко, Лужный мне бы по голове дал
04 Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)
05 СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь