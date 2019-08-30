Гвардиола назвал лучшего защитника мира

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола назвал лучшего защитника в Манчестер Сити.

Защитник "Ман Сити" Эмерик Ляпорт впервые с 2017 года получил вызов в сборную Франции. Он пропустил триумфальный для "трехцветных" чемпионат мира. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола высказался по данному поводу.

"Я очень благодарен Дидье Дешаму и очень рад за Ляпорта. Он как никто другой заслужил данный вызов. Когда-то я зря назвал всего лишь одним из лучших защитников мира. Для меня Эмерик лучший защитник.

Кайл Уокер не вызван в сборную? Это выбор Саутгейта, который мы принимаем. Уверен, что в будущем Уокер снова получит свой шанс", - заявил испанский наставник.

В ближайшем матче АПЛ, "Ман Сити" сыграет против "Брайтона".