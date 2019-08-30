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Капитан Ювентуса получил серьезную травму

Капитан Ювентуса получил серьезную травму
21:58 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини из-за травмы не поможет Ювентусу в ближайших матчах из-за травмы.

Печальные новости для поклонников Ювентуса пришли из стана клуба. На неопределенный срок выбыл лидер оборонительной линии Джорджо Кьеллини.

Как сообщает официальный сайт "Старой синьоры", у опытного игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Медицинский штаб туринцев принял решение, что в ближайшие дни нужно будет сделать операцию. Сроки восстановления неизвестны.

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Напомним, что этим летом Ювентус за большие деньги приобрел Маттейса Де Лигта, который, с большой долей вероятности, заменит Кьеллини в ближайших играх.

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ФК Ювентус, Футбол, Чемпионат Италии, Джорджо Кьеллини, Новости футбола.
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