Капитан Ювентуса получил серьезную травму

Новости спорта:Центральный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини из-за травмы не поможет Ювентусу в ближайших матчах из-за травмы.

Печальные новости для поклонников Ювентуса пришли из стана клуба. На неопределенный срок выбыл лидер оборонительной линии Джорджо Кьеллини.

Как сообщает официальный сайт "Старой синьоры", у опытного игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Медицинский штаб туринцев принял решение, что в ближайшие дни нужно будет сделать операцию. Сроки восстановления неизвестны.

Напомним, что этим летом Ювентус за большие деньги приобрел Маттейса Де Лигта, который, с большой долей вероятности, заменит Кьеллини в ближайших играх.