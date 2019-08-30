Клуб АПЛ отказался продавать своего игрока клубу из России

Новости спорта:Полузащитник ливерпульского Эвертона Янник Боласи отказался переходить в российский чемпионат.

Московский ЦСКА предпринял попытку заполучить хавбека «Эвертона» Янника Боласи.

Армейцы планировали взять игрока в аренду на один год с опцией выкупа. Но, как сообщает Sky Sports, Боласи отказался переходить в ЦСКА. В то же время, ожидается, что 30-летний футболист до конца трансферного окна покинет «Эвертон».

За «Эвертон» Боласи провел 32 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

В сезоне 2018/19 он играл в аренде за «Астон Виллу» (21 матч, два гола, пять голевых передач), а позже перешел в «Андерлехт» (17 матчей, шесть забитых мячей, три результативные передачи).

Также Боласи выступал за английские «Кристал Пэлас», «Плимут», «Барнет», «Бристоль Сити» и мальтийскую «Флориану».