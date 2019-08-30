Скачать
Пятница, 30.08.2019
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Клуб АПЛ отказался продавать своего игрока клубу из России

Клуб АПЛ отказался продавать своего игрока клубу из России
22:07 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник ливерпульского Эвертона Янник Боласи отказался переходить в российский чемпионат.

Московский ЦСКА предпринял попытку заполучить хавбека «Эвертона» Янника Боласи.

Армейцы планировали взять игрока в аренду на один год с опцией выкупа. Но, как сообщает Sky Sports, Боласи отказался переходить в ЦСКА. В то же время, ожидается, что 30-летний футболист до конца трансферного окна покинет «Эвертон».

За «Эвертон» Боласи провел 32 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

В сезоне 2018/19 он играл в аренде за «Астон Виллу» (21 матч, два гола, пять голевых передач), а позже перешел в «Андерлехт» (17 матчей, шесть забитых мячей, три результативные передачи).

Динамо намерено подписать хавбека из чемпионата Турции

Также Боласи выступал за английские «Кристал Пэлас», «Плимут», «Барнет», «Бристоль Сити» и мальтийскую «Флориану».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ЦСКА, ФК Эвертон, Футбол, Новости футбола, Янник Боласи, Чемпионат АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
02 Воронин: Если бы я играл как Зинченко, Лужный мне бы по голове дал
03 Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
04 Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)
05 СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь