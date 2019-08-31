Сарри пропустит матч Ювентуса против Наполи: названа причина

Новости спорта:Занять место у кромки поля итальянцу пока не позволяет пневмония.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не будет присутствовать на матче своей команды против Наполи, передает Sky Sports.

В начале недели предполагалось, что итальянский наставник сможет находиться на тренерской скамье Старой синьоры в принципиальном матче.

Сарри ранее пропустил матч 1-го тура нового сезона Серии А из-за пневмонии. Его команда добыла минимальную стартовую победу со счетом 1:0.

60-летний итальянец руководил командой Наполи в течение 3 лет, после чего сменил Неаполь на Лондон, где прошлый сезон пробыл во главе Челси.

Ювентус и Наполи, две лучших команды по итогам прошлого сезона, сыграют сегодня в Турине в 21:45 по киевскому времени.

Действующий чемпион не сможет рассчитывать в ближайшем матче и на своего защитника Джорджо Кьеллини, который порвал кресты на тренировке и будет прооперирован.