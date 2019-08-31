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Лечче подписал игрока на позицию Шахова

Лечче подписал игрока на позицию Шахова
11:42 Сб, 31 Август 2019 Телеграф football.24 Фото: Твиттер

Новости спорта:Жианелли Имбула пополнил ряды новичка Серии А.

Лечче на официальном сайте объявил о подписании 26-летнего хавбека Жианелли Имбула. Француз перешел в итальянский клуб на правах аренды, которая рассчитана на 1 год. Также у Лечче есть право выкупа Имбула.

Заметим, что хавбек станет прямым конкурентом украинского футболиста Евгения Шахова за место в составе команды, ведь игроки выступают на одной позиции. 

В феврале 2016 года Сток Сити приобрел Имбула у Порту за рекордные для английского клуба 18,3 млн фунтов.

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Последние два сезона француз провел в аренде за Тулузу и Райо Вальекано.

 

 

 

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ФК Интер (Милан), Серия А, Евгений Шахов, ФК Лечче, Новости футбола.
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