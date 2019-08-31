Лечче подписал игрока на позицию Шахова

Новости спорта:Жианелли Имбула пополнил ряды новичка Серии А.

Лечче на официальном сайте объявил о подписании 26-летнего хавбека Жианелли Имбула. Француз перешел в итальянский клуб на правах аренды, которая рассчитана на 1 год. Также у Лечче есть право выкупа Имбула.

Заметим, что хавбек станет прямым конкурентом украинского футболиста Евгения Шахова за место в составе команды, ведь игроки выступают на одной позиции.

В феврале 2016 года Сток Сити приобрел Имбула у Порту за рекордные для английского клуба 18,3 млн фунтов.

Последние два сезона француз провел в аренде за Тулузу и Райо Вальекано.