Клуб Первой лиги усилился двумя бразильцами

Новости спорта:Металлист-1925 усилился для борьбы за выход в Премьер-лигу.

ФК Металлист 1925 подписал контракт с очередными новичками, сообщает официальный сайт харьковчан.

Игроками команды стали двое бразильских полузащитников: 22-летние Лукас и Додо, а также украинский нападающий Сергей Петров.

Лукас родился в бразильском городе Рио-де-Жанейро, а футболом начал заниматься в Фламенго. Также играл за бразильские клубы Ботафого, Америка, Фрибургенсе и Естансиано.

Основная позиция - полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 30-м номером.

Додо родился в бразильском городе Рио-де-Жанейро, а футболом начал заниматься в Ботафого. Также играл за бразильские клубы Боавишта, Артсул и Терезополис.

Основная позиция - атакующий полузащитник. В Металлисте 1925 будет выступать под 33-м номером.

Сергей Петров родился в Евпатории (АР Крым). Футболом начал заниматься в Владимире-Волынском BRW-ВиК (первый тренер - Руслан Ростиславович Хай). В Чемпионате ДЮФЛУ играл за BRW-ВиК, всего в его активе 54 матча и 29 забитых мячей.

Первым профессиональным клубом стала луцкая Волынь, за юношескую и молодежную команду которой Петров провел 76 матчей. Весной 2015 года дебютировал за основную команду лучан, за которую вообще провел 41 матч и забил четыре мяча. Также играл за Звезду, львовские ФК Львов и Рух.

Основная позиция - нападающий. В "Металлисте 1925" будет выступать под 38-м номером.