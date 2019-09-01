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Полузащитник Челси перешел в чемпионат Франции

Полузащитник Челси перешел в чемпионат Франции
15:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Бакайоко на правах аренды вернулся в Монако.

Французский защитник Челси Тьемуэ Бакайоко на правах аренды продолжит выступления в Монако, сообщает официальный сайт монегасков.

Клуб Лиги 1 арендовал 25-летнего игрока до конца текущего сезона с возможностью выкупа футболиста. Эта опция возможна за 35 миллионов евро.

Примечательно, что до перехода в Челси в 2017 году Бакайоко в течение трех сезонов играл за Монако, в составе которого становился чемпионом Франции.

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Прошлый сезон Тьемуэ провел в Милане на правах аренды. В коллективе Дженнаро Гаттузо хавбек отыграл в 42 матчах, забив гол и отдав результативную передачу.

 

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ФК Челси, АПЛ, ФК Монако, Новости футбола, Темуе Бакайоко.
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