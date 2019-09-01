Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
Яркий бой Ломаченко в Лондоне (Фото, Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)

Гвардиола рассыпался в комплиментах в адрес Агуэро

Гвардиола рассыпался в комплиментах в адрес Агуэро
14:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением об игре форварда "горожан" Серхио Агуэро.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола восхитился талантом аргентинского нападающего «горожан» Серхио Агуэро.

«Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет, затем переехал в Англию и продолжил забивать. Думаю, он и умирая он будет забивать голы. Таков его талант. Агуэро невероятно талантлив, и я люблю всё, что он делает. С годами его голевое чутьё лишь усилилось, сейчас он хочет забивать голы не меньше, чем раньше», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА

31-летний нападающий забивал за все команды, за которые выступал: «Манчестер Сити», «Атлетико», «Индепендьенте» и сборную Аргентины. Ранее Агуэро преодолел отметку в 400 голов в карьере.

Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место с 10 очками в активе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Серхио Агуэро, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
03 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
04 Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой (Видео)
05 Ломаченко - Кэмпбелл. Видео нокдауна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь