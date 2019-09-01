Гвардиола рассыпался в комплиментах в адрес Агуэро

Новости спорта:Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением об игре форварда "горожан" Серхио Агуэро.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола восхитился талантом аргентинского нападающего «горожан» Серхио Агуэро.

«Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет, затем переехал в Англию и продолжил забивать. Думаю, он и умирая он будет забивать голы. Таков его талант. Агуэро невероятно талантлив, и я люблю всё, что он делает. С годами его голевое чутьё лишь усилилось, сейчас он хочет забивать голы не меньше, чем раньше», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

31-летний нападающий забивал за все команды, за которые выступал: «Манчестер Сити», «Атлетико», «Индепендьенте» и сборную Аргентины. Ранее Агуэро преодолел отметку в 400 голов в карьере.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место с 10 очками в активе.