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Олимпик подписал габаритного африканского форварда

Олимпик подписал габаритного африканского форварда
18:49 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Олимпик объявил о трансфере нигерийского нападающего Джеффри Ченеду Чарльза.

Официальный сайт "Олимпика" сообщил, что клуб подписал нигерийского нападающего Джеффри Ченеду Чарльза.

Контракт с футболистом подписан на 3 года.

Основное амплуа Джеффри Чарльза – центральный нападающий, но футболист также может сыграть на позиции флангового полузащитника, где его не раз использовали наставники в его предыдущих командах. Рост и вес Джеффри составляет 192см/82кг соответственно.

Последним клубом 21-летнего форварда был македонский ФК "Работнички" (Скопье). В составе македонского клуба нигериец в сезоне 2018/2019 провел 31 поединок, в которых сумел забить 1 гол и отдать 3 результативные передачи.

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"Я очень счастлив присоединиться к "Олимпику". Представители из Украины контактировали со мной еще в январе, но тогда мой бывший клуб и "Олимпик" не смогли договориться между собой. Все это время мы оставались на связи с руководством "Олимпика" и, я рад, что в итоге мы все же подписали соглашение.

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Атмосфера в коллективе прекрасная. Здесь очень дружелюбный и открытый персонал. Меня хорошо приняли. Буду делать все от себя зависящее, чтобы расти как футболист и своей игрой помочь "Олимпику" завоевать право участвовать в еврокубках", - заявил Джеффри Ченеду Чарльз.

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ФК Олимпик, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Джеффри Ченеду Чарльза.
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