Рома и Лацио не определили сильнейшего в римском дерби (Фото)

Новости спорта:Лацио и Рома расписали мировую в римском дерби, в рамках второго тура первенства Италии по футболу.

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико». Итоговый счёт матча — 1:1.

Лацио — Рома 1:1

Голы: Луис Альберто, 59 — Коларов, 17 (с пенальти)

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе (Баштуш, 40), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло, 71), Лейва, Луис Альберто, Лулич (Хони, 78) — Корреа — Иммобиле.

Рома: Пау Лопес — Флоренци (Диавара, 88), Манчини, Фасио, Коларов — Кристанте, Пеллегрини — Ундер (Пасторе, 67), Дзаньоло (Сантон, 79), Клюйверт — Джеко.

Предупреждения: Луис Фелипе, Раду, Иммобиле, Ачерби — Дзаньоло, Флоренци, Сантон.

Первыми в игре забили «волки». На 17-й минуте Александар Коларов реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной площади своей команды Сергеем Милинкович-Савичем. Хозяева отыгрались на 59-й минуте. Чиро Иммобиле в штрафной площади гостей ушёл под острый угол, развернулся и выкатил мяч в центр на свободного Луиса Альберто, который из убойной позиции расстрелял ворота «Ромы».

«Лацио» в первом туре разгромил «Сампдорию» со счётом 3:0. «Рома» в дебютном матче сезона сыграла вничью с «Дженоа» — 3:3. В следующем туре «Лацио» сыграет на выезде со СПАЛом (15 сентября), а «Рома» будет принимать «Сассуоло» (15 сентября).