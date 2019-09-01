Два гола с пенальти принесли Валенсии победу над Мальоркой

Новости спорта:Валенсия в домашнем поединке третьего тура чемпионата Испании по футболу победила Мальорку.

«Валенсия» обыграла «Мальорку» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья». Итоговый счёт матча — 2:0.

Валенсия - Мальорка 2:0

Голы: Парехо, 43, 57 (оба — с пенальти)

Валенсия: Силлессен, Гарай, Диакаби, Гайя, Васс, Коклен, Гедеш, Ферран Торрес (Черышев, 73), Парехо, Гамейро (Ли Кан Ин, 84), Родриго (Макси Гомес, 63)

Мальорка: Рейна, Састре, Вальент, Раильо, Лумор, Дани Родригес (Салибур, 64), Баба, Фебас (Трайковски, 64), Севилья, Лаго Джуниор, Будимир (Кубо, 79)

Предупреждение: Лаго Джуниор.

Оба мяча в игре были забиты с пенальти, их автором стал капитан хозяев Даниэль Парехо. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 73-й минуте, заменив Феррана Торреса.

Эта победа стала для «Валенсии» первой в чемпионате. На счету «летучих мышей» 4 очка. Команда Черышева занимает 9-е место в чемпионате Испании. «Мальорка» набрала 3 очка и занимает 13-е место. В следующем туре Примеры «Валенсия» сыграет на выезде с «Барселоной». Игра состоится 14 сентября. «Мальорка» днём ранее примет «Атлетик».